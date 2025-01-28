Советник владельцев Милана - о переходе Уокера: Он альфа

Двадцать четвертого января было официально объявлено о переходе 34-летнего Кайла Уокера из "Манчестер Сити" в "Милан".

Отмечается, что защитник перешел к "россонери" на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.

Советник владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал подписание англичанина.

"У него сильный характер, это именно то, что нужно команде. Он альфа в раздевалке. Он может помочь во всех отношениях.

По нашему мнению, Кайл также может сыграть в качестве центрального защитника, что он делал и в "Манчестер Сити", – приводят слова шведа Sempremilan.