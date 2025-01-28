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Советник владельцев Милана - о переходе Уокера: Он альфа

Италия

Ибрагимович оценил переход Кайла

Советник владельцев Милана - о переходе Уокера: Он альфа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Двадцать четвертого января было официально объявлено о переходе 34-летнего Кайла Уокера из "Манчестер Сити" в "Милан".

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Отмечается, что защитник перешел к "россонери" на правах аренды, но в договоре прописана опция выкупа игрока, которая не является обязательной.

Советник владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал подписание англичанина.

"У него сильный характер, это именно то, что нужно команде. Он альфа в раздевалке. Он может помочь во всех отношениях.

По нашему мнению, Кайл также может сыграть в качестве центрального защитника, что он делал и в "Манчестер Сити", – приводят слова шведа Sempremilan.

Добавим, что о трансфере также высказался президент "Милана".

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Кайл Уокер Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
sempremilan
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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