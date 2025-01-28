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Ювентус объявил о подписании талантливого защитника Челси

Италия

Итальянский топ-клуб взял игрока в аренду до конца сезона

Ювентус объявил о подписании талантливого защитника Челси

Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com

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Туринский "Ювентус" официально объявил о подписании талантливого защитника лондонского "Челси".

Сообщается, что 21-летний универсальный португалец Ренату Вейга, который может сыграть в центре защиты, слева в обороне и в центре поля, усилит состав "бьянконери" до конца сезона 2024/25. "Старая синьора" не будет иметь опции выкупа игрока.

Футболист вернется в Англию летом. "Ювентус" заплатит "синим" около 5 миллионов евро за его аренду, согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо.

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Добавим, что в этом сезоне Ренату Вейга провел 18 матчей в составе "Челси", отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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