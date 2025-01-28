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Уокер - о роли лидера в Милане: Возможно, команде не хватает уверенности. Я могу передать им опыт

Италия

Бывший капитан Манчестер Сити должен стать вожаком миланской стаи

Уокер - о роли лидера в Милане: Возможно, команде не хватает уверенности. Я могу передать им опыт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зимний новичок итальянского "Милана" Кайл Уокер прокомментировал свою роль лидера в команде.

"Это то, что я должен сделать, учитывая мой возраст и опыт. В раздевалке есть и другие лидеры, кому сейчас, возможно, не хватает уверенности. Нам нужно достигать результатов. В клубе сменился тренер, поэтому команда изучает новые идеи и основы, чтобы построить здесь успешный проект".

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"Конечно, должна быть дисциплина, тот внутренний огонь, который нужно передавать другим и которого, возможно, в последнее время немного не хватает. Я надеюсь, что мои одноклубники смогут следовать за мной на поле. Я много выиграл в своей карьере, но я приехал сюда с надеждой выигрывать трофеи с "Миланом", — добавил Уокер.

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Напомним, что в составе "Манчестер Сити" Кайл Уокер выиграл 16 трофеев, в том числе 6 титулов АПЛ и требл в 2023 году.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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