Италия
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Бывший игрок Реала может продолжить карьеру в Серии А
Может присоединиться к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок мадридского "Реала", а сейчас полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может перебраться в чемпионат Италии.
По имеющейся информации, полузащитник "Ромы" Леандро Паредес планирует покинуть римлян, поэтому команда ищет ему замену, одним из кандидатов является 32-летний бразильский полузащитник.
Добавим, что контракт Каземиро с "МЮ" истекает летом 2026 года.
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Источник:gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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