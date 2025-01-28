Бывший игрок Реала может продолжить карьеру в Серии А

Бывший игрок мадридского "Реала", а сейчас полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может перебраться в чемпионат Италии.

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По имеющейся информации, полузащитник "Ромы" Леандро Паредес планирует покинуть римлян, поэтому команда ищет ему замену, одним из кандидатов является 32-летний бразильский полузащитник.

Добавим, что контракт Каземиро с "МЮ" истекает летом 2026 года.