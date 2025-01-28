Наполи остается лидером, Рома наконец-то побеждает в гостях. Итоги 22-го тура Серии А

Если кто-то еще сомневался, центральный матч 22-го тура Серии А подтвердил ситуацию в турнирной таблице - "Наполи" борется за Скудетто, "Ювентус" в кризисе и рискует не попасть в зону Лиги Чемпионов. Также "Интер" разгромил и не отпустил лидера, "Аталанта", "Милан" и "Фиорентина" вымучили победы и облегчили свой кризис, а "Рома" прервала ужасную гостевую серию.

"Наполи" - "Ювентус"

Летом "Ювентус" выбрал Тьяго Мотту, отказавшись от Антонио Конте. Ныне такое решение выглядит огромной ошибкой. Прежде всего - кажется, что у Мотты как тренера напрочь отсутствует характер "Юве", характер победителя. И это отражается на его команде. В восьмой раз в сезоне в лиге, в пятый раз в семи последних турах она вела в счете, но не победила.

Его комментарии после матча об усталости, о занятости в Еврокубках на фоне отдыха "Наполи", а также о постоянной сложности игры в Неаполе, где "Юве" проиграл уже шестой матч лиги подряд, вызвали ярость болельщиков и экспертов. Поскольку звучали как слова провинциала, не понимающего, что такое "Ювентус". Сам Конте уколол: "В "Ювентусе" нужно не говорить, а побеждать".

Слова об усталости еще более раздражали, поскольку неделю тому "Ювентус" добавил против "Милана" и разнес его именно во втором тайме, а после этого посреди недели в Брюгге в Лиге Чемпионов вообще не желал играть в футбол, явно сберегая силы на "Наполи".

Первый тайм в Неаполе туринцы провели весьма прилично. Были обязаны забивать в начале, забили в концовке силами январского новичка Коло Муани. Но во втором просто не вышли на поле - 0:10 по ударам по воротам, 40:60 по владению мячом. Получилось точно как в предыдущем туре против "Милана", только тогда сам "Юве" был в роли лидера второго тайма и победителя.

Ну а "Наполи" всего через неделю после тяжелейшего камбека в гостях против "Аталанты" подтвердил свой характер, свою ментальную силу. Опорник Ангисса в блестящей форме и легко замкнул головой, другой опорник МакТоминей заработал пенальти, Лукаку вышел на 9+6 по схеме "гол+пас" в сезоне в лиге. Из 37-ми командных голов. Более сорока процентов участия.

Конте в который раз был восхищен работой своих подопечных и верой в его идеи, их умением выстоять под всеми ударами, которые наносит этот сезон еще начиная с бурного летнего Меркато. При этом не забыл уколоть не только Мотту, но и всех, кто пишет, что его команда не играет в красивый футбол. Говоря о европейской интенсивности отчетного матча.

Первое поражение "Ювентуса" в сезоне в лиге, первое гостевое в сезоне во всех турнирах. А ощущение, будто десятое, поскольку уже давно наиграл на такое. Две победы в последних десяти турах лиги. А "Наполи" с седьмой победой подряд. Четыре из них - с разницей в один мяч, то есть игровые проблемы присутствуют. Но их компенсирует характер. Четвертый камбек в сезоне.

"Интер"

Несмотря на серию побед, "Наполи" никак не может оторваться от "Интера". Поскольку чемпион в свою очередь выдает отличные серии. 13 побед и три ничьи без поражений в 16-ти последних матчах лиги, восемь побед и ничья в последних девяти, восемь побед в гостях подряд, причем в шести из них он забивал как минимум три мяча, а в семи последних не пропускал.

Выезд к Лечче, проигравшему дома один из шести предыдущих матчей лиги, удалось начать голом. Причем забил Давиде Фраттези, вышедший с первых минут в лиге впервые с октября. Затем "нерадзурри" доминировали, могли забить еще, забили в раздевалку, отобрав мяч у соперника. Лаутаро Мартинес забил шестой мяч во всех турнирах за последний месяц.

Второй тайм был более сложным, "Лечче" выиграл весь матч по ударам по воротам со счетом 17:9. Зоммер работал. Но между его сейвами Думфриз забил свой пятый мяч в январе, Тареми реализовал пенальти и забил впервые за клуб в лиге.

Симоне Индзаги, установивший рекорд по скорости достижения 200-ой победы в Серии А как главный тренер - за 332 матча, хвалил команду за замечательное отношение к игре, сфокусированность, агрессию подопечных. Вовсе не считая все это самим собой разумеющимся между двумя матчами Лиги Чемпионов.

Остальные команды Топ-8

От "Аталанты" "Наполи" отбился. Она вообще попала в кризис, набрав лишь три очка в четырех матчах лиги. При этом Джан Пьеро Гасперини не включал сигнал тревоги, не видел особых проблем. Пожалуй, также провинциальное отношение, но оно и понятно от Королевы провинциалов. К Скудетто она и вправду не готова. Но хотя бы победила.

Она устроила камбек в гостях у команды, проигравшей лишь один из пяти предыдущих матчей дома. Кстати, также камбеком. "Богиня" уступила в Комо по ударам по воротам со счетом 5:15 и в игровом плане никакого прогресса не демонстрировала. Первый тайм и вовсе провалила. Но во втором тяжело, со скрипом, вернулась.

В который раз она преуспела благодаря заменам - два ассиста Брешианини. Девять голов и десять ассистов в сезоне в лиге замен "Аталанты". Также отмечаем 16 голов в лиге Ретеги - ее лучшего бомбардира. В этом матче он сделал дубль.

Гасперини признал медленную игру в первом тайме, но второй считает очень хорошим, а в целом матч - положительным. Особенно же он доволен возвращением формы игроков атаки, и не только Ретеги.

"Фиорентина" попала в гораздо более тяжелый кризис с четырьмя поражениями и двумя ничьими в шести турах, еще и со ссорой главного тренера со спортивным директором. Атмосфера в клубе была отвратительной, увольнение Раффаэле Палладино казалось близким. Функционеры клуба проводили особые разговоры с командой, призывали к единству, борьбе за клуб.

Что ж, интенсивная терапия сработала. В Риме "фиалки" яростно сражались. В том числе и за своего тренера. Обнимая его после голов. Сам Палладино говорил об этих объятиях, о голоде игроков и желании реабилитироваться. И о желании доказать, что все, что писала пресса, было абсурдом, что команда вовсе не разрозненна, а наоборот - сплочена.

В равном дебюте гости забили дважды - благодаря отбору мяча, длинному пасу и "кроссам" с флангов. Благодаря защитнику Гозенсу, опорникам Адли и Фолоруншо, форварду Бельтрану. А далее сели в оборону, проиграли с 26:74 по владению мячом, 3:20 по ударам по воротам - но удержали победу. Дважды помог каркас ворот Де Хеа.

Они сумели вывести соперника из равновесия, превратить второй тайм в цепь стычек, ссор, протестов с выбеганиями запасных на поле, девятью желтыми карточками и тремя красными.

"Фиорентина" выиграла третий очный матч подряд, и с тем же счетом - 2:1. Правда, в Риме выиграла впервые после шести поражений и двух ничьих в восьми матчах. Оба матча в сезоне против "Лацио" выиграла впервые с сезона 2012/13. А главное - вернулась к победам в целом. Крайне важно в ее ситуации.

"Лацио"? Он, вообще-то, с одной победой в пяти последних матчах лиги, серии из хотя бы двух не было с ноября. Дома в лиге не побеждал в четырех матчах подряд. 3:0 в Вероне оказался обманчивым, как и 3:1 над "Сосьедад" в Лиге Европы сразу после него.

Марко Барони хочет видеть позитив от второго тайма и позитив в целом, считая игру своей команды после перерыва отличной. Но расстроен из-за пропущенных в дебюте, для которых "соперникам даже не приходится работать тяжело".

"Милан" в кризисе с самого начала сезона. По игре - везде, по результатам - конкретно в лиге. Даже после победы над "Пармой" на его счету две победы в пяти последних турах, три в восьми, четыре в 11-ти. Очень мало. А игра паршивая, в том числе и против "Пармы". Вновь казалось, что у команды нет желания играть, двигаться, бороться.

В перерыве Сержиу Консейсау убрал с поля Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса, и посыл не мог быть более ясным. А в концовке матча практически подрался с Давиде Калабрией. Пресса просто взорвалась, Главному советнику Златану Ибрагимовичу пришлось успокаивать, долго разговаривать с тренером и игроком, а затем давать многочисленные интервью прессе.

Но все же португальскому специалисту удается высвободить характер команды. Не всегда, а когда да - совсем ненадолго. На этот раз такой появился где-то после 80-ой минуты. Но его хватило для двух голов в добавленное время и победы. Для четвертого камбека в семи матчах с Консейсау во всех турнирах.

"Болонья" не в кризисе, почти не проигрывает, но и мало побеждает. После 3:1 над "Монцей" и первой победы в Лиге Чемпионов (над дортмундской "Боруссией") казалось, что как раз в успешном периоде и должна продолжить в Эмполи. Но сыграла там в будничную ничью. Даже не особо приближаясь к победе. Несмотря на 63:37 по владению мячом, 8:1 по ударам в створ ворот.

Винченцо Итальяно заявляет, что его команда не может играть постоянно с полной интенсивностью и остротой из-за занятости в Лиге Чемпионов, хвалит "Эмполи". И рад, что не проиграл.

В Серии А "россоблу" ныне с одной победой в пяти последних матчах. Также лишь с одним поражением в них, но в целом очков маловато.

"Рома"

Топ-8 постепенно превращается в Топ-9, поскольку "Рома" приближается. Она наконец-то, после 13-ти гостевых матчей лиги без побед, выиграла на выезде. У того же "Удинезе", у которого выиграла предыдущий матч в апреле. Как и тогда, камбеком. Клаудио Раньери и недоумевает, почему должно быть легко, указывая, что всем тяжело в этой лиге. Главное - победа.

Насколько важным был этот результат - показывала бурная радость Довбика при голе с пенальти. Совершенно несвойственная ему, постоянно обвиняемому в апатичном, лишенном эмоций поведении. После матча в соцсетях он даже сам посмеялся над собой, поместив фото своей бурной радости и подписав: "Иногда я даже проявляю эмоции".

В первом тайме "волки" стерильно владели мячом 63 процента времени, выглядели как всегда в гостях - заторможенными, лишенными идей, не уверенными в себе. Потому в перерыве Раньери пошел на резкое изменение - второй таранный форвард Шомуродов вместо центрального защитника Челика. И это сработало.

С Довбиком и Шомуродовым на острие игра во втором тайме стала гораздо более простой, вертикальной и быстрой. "Рома" владела мячом лишь сорок процентов времени и просто забрасывала на них длинные мячи. И ведь сработало, изменило игру и результат. Да, забивать удалось лишь с пенальти, но какая разница?

Раньери надеется, что этот гостевой успех выведет на новый путь, принесет уверенность в себе и здоровую злость, которые всегда присутствуют в матчах на "Стадио Олимпико" и которые должны присутствовать и в гостях.

Впервые с сентября "Рома" побеждает в двух матчах лиги подряд на всех полях. В последнее время ее показатели в лиге неплохи - шесть матчей без поражений, из них четыре победы.

Аутсайдеры в этом туре подвели. "Кальяри" как-то безропотно проиграл кризисному "Торино". Пропустил два, еще и каркас ворот спас его дважды. "Монца" также в одни ворота проиграла "Дженоа". Кстати, с двух ударов головой. Впервые в сезоне выглядя беспомощно. Она не выглядела так даже против лидеров лиги.

1:1 между "Венецией" и "Вероной" вывел вторую из зоны вылета, но ведь, исходя из преимущества на поле, она должна была побеждать. А исходя из последнего опасного момента в матче, побеждать должна была первая.

Лучший игрок тура - Марко Брешианини ("Аталанта"). Вышел на замену и отдал два ассиста

Прорыв тура - "Милан". От поражения к победе в добавленное время

Разочарование тура - "Ювентус". Первое поражение в сезоне

Лучший вратарь тура - Дэвис Васкес ("Эмполи"). Все же семь сейвов

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Наполи"). Камбек против "Ювентуса"

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 22 17 2 3 37-15 53 2 "Интер" 21 15 5 1 55-18 50 3 "Аталанта" 22 14 4 4 48-25 46 4 "Лацио" 22 12 3 7 38-30 39 5 "Ювентус" 22 8 13 1 35-19 37 6 "Фиорентина" 21 10 6 5 35-22 36 7 "Милан" 21 9 7 5 32-23 34 8 "Болонья" 21 8 10 3 33-27 34 9 Рома 22 8 6 8 33-28 30 10 "Торино" 22 6 8 8 23-26 26 11 "Удинезе" 22 7 5 10 25-34 26 12 "Дженоа" 22 6 8 8 20-30 26 13 Комо 22 5 7 10 27-36 22 14 "Эмполи" 22 4 9 9 21-29 21 15 "Кальяри" 22 5 6 11 23-36 21 16 "Парма" 22 4 8 10 28-39 20 17 Верона 22 6 2 14 25-48 20 18 Лечче 22 5 5 12 15-40 20 19 Венеция 22 3 7 12 20-35 16 20 Монца 22 2 7 13 20-33 13

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