"Наполи" готовит новое предложение "Манчестер Юнайтед" по перспективному вингеру.

По информации от журналиста Николо Скиры, руководство "Наполи" готовит новое предложение "Манчестер Юнайтед" о подписании Алехандро Гарначо, который остается их главной целью.

Отмечается, что 20-летний аргентинский вингер уже достиг принципиальной договоренности с "партенопейцами" об условиях личного контракта до 2029 года с возможностью продления соглашения на еще один год. Несмотря на попытки неаполитанцев заполучить Гарначо, лондонский "Челси" также хочет его подписать зимой.

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Добавим, что в этом сезоне Алехандро Гарначо провел 34 игр в составе "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 5 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.