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Интер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо
Футболист является воспитанником королевского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" летом может побороться с мадридским "Реалом" за подписание Нико Паса.
По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, представители "нерадзурри" активно наблюдают за 20-летним полузащитником "Комо" в преддверии летнего трансферного окна. Аргентинец впечатляет своей игрой в этом сезоне, выступая за команду под руководством Сеска Фабрегаса.
Напомним, что "Реал Мадрид" полностью контролирует ситуацию с будущим своего воспитанника, которого они продали в "Комо" прошлым летом за 6 миллионов, оставив за собой право обратного выкупа. Если футболист не захочет возвращаться в Испанию и решит перейти в другой клуб, "Реал" получит 50% от его продажи.
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В этом сезоне Нико Пас принял участие в 20 матчах за "Комо" в Серии А, отметившись 5 голами и 4 ассистами. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.
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