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Интер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо

Италия

Футболист является воспитанником королевского клуба

Интер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" летом может побороться с мадридским "Реалом" за подписание Нико Паса.

По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, представители "нерадзурри" активно наблюдают за 20-летним полузащитником "Комо" в преддверии летнего трансферного окна. Аргентинец впечатляет своей игрой в этом сезоне, выступая за команду под руководством Сеска Фабрегаса.

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Напомним, что "Реал Мадрид" полностью контролирует ситуацию с будущим своего воспитанника, которого они продали в "Комо" прошлым летом за 6 миллионов, оставив за собой право обратного выкупа. Если футболист не захочет возвращаться в Испанию и решит перейти в другой клуб, "Реал" получит 50% от его продажи.

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В этом сезоне Нико Пас принял участие в 20 матчах за "Комо" в Серии А, отметившись 5 голами и 4 ассистами. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Интер (Милан) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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