Защитник Ювентуса пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики

В ближайшем матче "Ювентус" останется без левого защитника Андреа Камбьязо.

Тренер туринского клуба Тьяго Мотта подтвердил, что игрок сейчас имеет проблемы с голеностопом:

"У него были проблемы с голеностопом, он не чувствует себя на 100% готовым, поэтому Андреа понадобится некоторое время на восстановление", - сказал Мотта.

Добавим, что матч "Ювентус" - "Бенфика" в рамках 8-го тура ЛЧ состоится 29 января в 22:00 по Киеву.