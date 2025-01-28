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Защитник Ювентуса пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики
Тьяго Мотта высказался об Андреа Камбьязо
Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшем матче "Ювентус" останется без левого защитника Андреа Камбьязо.
Тренер туринского клуба Тьяго Мотта подтвердил, что игрок сейчас имеет проблемы с голеностопом:
"У него были проблемы с голеностопом, он не чувствует себя на 100% готовым, поэтому Андреа понадобится некоторое время на восстановление", - сказал Мотта.
Добавим, что матч "Ювентус" - "Бенфика" в рамках 8-го тура ЛЧ состоится 29 января в 22:00 по Киеву.
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