  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Ювентуса пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ювентуса пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики

Италия

Тьяго Мотта высказался об Андреа Камбьязо

Защитник Ювентуса пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ближайшем матче "Ювентус" останется без левого защитника Андреа Камбьязо.

Тренер туринского клуба Тьяго Мотта подтвердил, что игрок сейчас имеет проблемы с голеностопом:

"У него были проблемы с голеностопом, он не чувствует себя на 100% готовым, поэтому Андреа понадобится некоторое время на восстановление", - сказал Мотта.

Добавим, что матч "Ювентус" - "Бенфика" в рамках 8-го тура ЛЧ состоится 29 января в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЮвентус - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Ждем в Болонье. Синчук трогательно попрощался с Металлистом
yellow-arrow
Интер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо
yellow-arrow
Наполи готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по перспективному вингеру
Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Тьяго Мотта Андреа Камбьязо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости