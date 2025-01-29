Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер интересуется опытным капитаном Фиорентины
Защитник сборной Италии снова может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" интересуется опытным капитаном "Фиорентины".
Как сообщил Николо Скира, представители "нерадзури" на данный момент собирают информацию о 32-летнем Кристиано Бираги. Крайний защитник "фиалок" провел 266 игр в составе этого клуба, отметившись 15 голами и 41 ассистом. Итальянский фулбек считается воспитанником академии "Интера".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Кристиан Бираги принял участие в 13 матчах в составе "Фиорентины" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается всего в два миллиона евро.
Популярное сейчас
- Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
- Путин заявил, что не готов вести прямые переговоры с Зеленским, но готов "выделить людей"
- Оценивается в миллион, но уедет намного дешевле. Кривбасс отпустит одного из своих лидеров
- Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon