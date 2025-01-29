Миланский "Интер" интересуется опытным капитаном "Фиорентины".

Как сообщил Николо Скира, представители "нерадзури" на данный момент собирают информацию о 32-летнем Кристиано Бираги. Крайний защитник "фиалок" провел 266 игр в составе этого клуба, отметившись 15 голами и 41 ассистом. Итальянский фулбек считается воспитанником академии "Интера".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Бираги принял участие в 13 матчах в составе "Фиорентины" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается всего в два миллиона евро.