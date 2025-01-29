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Два итальянских клуба хотят подписать перспективного нападающего Ромы
Одноклубник Довбика может найти себе новую команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два итальянских клуба хотят подписать перспективного нападающего "Ромы".
Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, "Фиорентина" и "Наполи" отправили свои запросы "Роме" об их вингере Матиасе Суле. Известно, что 21-летний аргентинский игрок может покинуть команду зимой, чтобы играть больше, даже если главный тренер "волков" Клаудио Раньери захочет оставить его.
Напомним, что прошлым летом Матиас Суле перешел в "Рому" за 25 миллионов евро из "Ювентуса".
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В этом сезоне Матиас Суле принял участие в 19 матчах за "Рому" во всех турнирах, забив один гол. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 22 миллиона евро.
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