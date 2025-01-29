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Экс-защитник Арсенала стал игроком Фиорентины
Сменил клубную прописку внутри Серии А
Fiorentina
Пабло Мари перешел из "Монцы" в "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба "фиалок".
По информации Transfermarkt, сумма трансфера 31-летнего центрбека составила 1,80 миллионов евро.
В текущем сезоне Пабло принял участие в 21 матче, не отличившись результативными действиями.
Ранее Мари выступал за "Арсенал", "Удинезе", "Фламенго", "Химнастик", "Мальорку", "Депортиво", "Бреду" и "Жирону".
Pablo Marì è al Rocco B. Commisso Viola Park ????⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/cuWevp2mOU— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2025
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