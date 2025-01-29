  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-защитник Арсенала стал игроком Фиорентины
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Арсенала стал игроком Фиорентины

Италия

Сменил клубную прописку внутри Серии А

Экс-защитник Арсенала стал игроком Фиорентины

Fiorentina

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пабло Мари перешел из "Монцы" в "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба "фиалок".

По информации Transfermarkt, сумма трансфера 31-летнего центрбека составила 1,80 миллионов евро.

В текущем сезоне Пабло принял участие в 21 матче, не отличившись результативными действиями.

Ранее Мари выступал за "Арсенал", "Удинезе", "Фламенго", "Химнастик", "Мальорку", "Депортиво", "Бреду" и "Жирону".

По теме
yellow-arrow
Наполи хочет подписать звездного нападающего ПСВ
yellow-arrow
Два итальянских клуба хотят подписать перспективного нападающего Ромы
yellow-arrow
Интер интересуется опытным капитаном Фиорентины
Фиорентина (Флоренция) трансфер Пабло Мари Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости