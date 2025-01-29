Наполи хочет подписать звездного нападающего ПСВ

"Наполи" ведет переговоры с "ПСВ" по поводу подписания Ноа Ланга.

Нидерландское издание Telegraaf сообщило, что неаполитанский клуб настроен очень серьезно, предлагая "ПСВ" около 25 миллионов евро за Ноа Ланга. Нападающий хочет перейти в клуб из Серии А. Однако "красно-белые" не хотят отпускать своего игрока перед закрытием трансферного окна. Между клубами продолжаются постоянные разговоры.

Читайте также Наполи готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по перспективному вингеру

Отмечается, что "партенопейцы" все еще ищут нового нападающего на позицию левого вингера, где ранее играл Хвича Кварацхелия, который этой зимой перешел в "Пари Сен-Жермен".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ноа Ланг провел 26 игр в составе "ПСВ" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 8 ассистами. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.