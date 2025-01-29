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Наполи хочет подписать звездного нападающего ПСВ

Италия

Итальянцы ищут нового вингера

Наполи хочет подписать звездного нападающего ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" ведет переговоры с "ПСВ" по поводу подписания Ноа Ланга.

Нидерландское издание Telegraaf сообщило, что неаполитанский клуб настроен очень серьезно, предлагая "ПСВ" около 25 миллионов евро за Ноа Ланга. Нападающий хочет перейти в клуб из Серии А. Однако "красно-белые" не хотят отпускать своего игрока перед закрытием трансферного окна. Между клубами продолжаются постоянные разговоры.

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Отмечается, что "партенопейцы" все еще ищут нового нападающего на позицию левого вингера, где ранее играл Хвича Кварацхелия, который этой зимой перешел в "Пари Сен-Жермен".

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В этом сезоне Ноа Ланг провел 26 игр в составе "ПСВ" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 8 ассистами. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник:
Telegraaf
Опубликовал: Андрей Журба
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