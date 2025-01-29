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Аутсайдер Серии А арендовал защитника Интера

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Аутсайдер Серии А арендовал защитника Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монца" объявила об аренде до конца сезона центрального защитника "Интера" Томаса Паласиоса.

По информации СМИ, "брианцоли" взяли на себя обязательства по зарплате 21-летнего футболиста. Опция его выкупа в соглашении не предусмотрена.

Летом 2024 года Паласиос перешел в "Интер" из аргентинского "Индепендьенте Ривадавия". В нынешнем сезоне Томас сыграл лишь в трёх матчах.

На данный момент "Монца" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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