Аутсайдер Серии А арендовал защитника Интера

"Монца" объявила об аренде до конца сезона центрального защитника "Интера" Томаса Паласиоса.

По информации СМИ, "брианцоли" взяли на себя обязательства по зарплате 21-летнего футболиста. Опция его выкупа в соглашении не предусмотрена.

Летом 2024 года Паласиос перешел в "Интер" из аргентинского "Индепендьенте Ривадавия". В нынешнем сезоне Томас сыграл лишь в трёх матчах.

На данный момент "Монца" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.