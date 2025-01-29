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Аутсайдер Серии А арендовал защитника Интера
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" объявила об аренде до конца сезона центрального защитника "Интера" Томаса Паласиоса.
По информации СМИ, "брианцоли" взяли на себя обязательства по зарплате 21-летнего футболиста. Опция его выкупа в соглашении не предусмотрена.
Летом 2024 года Паласиос перешел в "Интер" из аргентинского "Индепендьенте Ривадавия". В нынешнем сезоне Томас сыграл лишь в трёх матчах.
На данный момент "Монца" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
BENVENUTO TOMÁS ????????⚪️????#ACMonza #Welcome #Palacios pic.twitter.com/N0YLji3fL5— AC Monza (@ACMonza) January 29, 2025
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