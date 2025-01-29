Интер положил глаз на хавбека Ромы

"Интер" активно ищет замену Тейджону Бьюкенену, который, вероятно, присоединится к "Вильярреалу".

Как пишет Фабрицио Романо, итальянцы ведут переговоры с "Ромой" по поводу аренды с правом выкупа польского полузащитника Никола Залевского.

Ориентировочная сумма выкупа может составить от 6 до 7 миллионов евро. Однако окончательное решение по этой трансферной сделке остается за римским клубом.

Залевский в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.