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Фиорентина может отдать в аренду Наполи своего центрбека
Продолжаются переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" положил глаз на центрального защитника "Фиорентины" Пьетро Комуццо.
По информации Фабрицио Романо, руководство "Наполи" предложили "фиалкам" арендовать игрока с обязательным выкупом за 20 миллионов евро плюс 5 млн евро бонусами.
Пьетро в текущем сезоне сыграл 24 матча - 1893 минуты.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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