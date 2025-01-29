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Фиорентина может отдать в аренду Наполи своего центрбека

Италия

Продолжаются переговоры

Фиорентина может отдать в аренду Наполи своего центрбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" положил глаз на центрального защитника "Фиорентины" Пьетро Комуццо.

По информации Фабрицио Романо, руководство "Наполи" предложили "фиалкам" арендовать игрока с обязательным выкупом за 20 миллионов евро плюс 5 млн евро бонусами.

Пьетро в текущем сезоне сыграл 24 матча - 1893 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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