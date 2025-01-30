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Один из лидеров Серии А хочет подписать Мальдини из Монцы

Италия

Сын легендарного защитника Милана может сменить клубную прописку

Один из лидеров Серии А хочет подписать Мальдини из Монцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" планирует подписать Даниэле Мальдини из "Монцы".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, между клубами уже начались переговоры. В "Аталанте" надеются, что им удастся заключить соглашение по 23-летнему итальянскому полузащитнику.

Ранее сообщалось о том, что вместе с бергамасками футболистом интересуется "Фиорентина" и "Ювентус", однако "Монца" пока не собирается продавать своего лучшего игрока в январское трансферное окно.

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Добавим, что в этом сезоне Даниэле Мальдини провел 21 матч на клубном уровне, забив 3 гола и отдав один ассист. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

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Аталанта (Бергамо) Даниэле Мальдини Монца
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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