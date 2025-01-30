Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Серии А хочет подписать Мальдини из Монцы
Сын легендарного защитника Милана может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" планирует подписать Даниэле Мальдини из "Монцы".
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, между клубами уже начались переговоры. В "Аталанте" надеются, что им удастся заключить соглашение по 23-летнему итальянскому полузащитнику.
Ранее сообщалось о том, что вместе с бергамасками футболистом интересуется "Фиорентина" и "Ювентус", однако "Монца" пока не собирается продавать своего лучшего игрока в январское трансферное окно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Даниэле Мальдини провел 21 матч на клубном уровне, забив 3 гола и отдав один ассист. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
- Серия А. Удинезе - Рома 1:2. Пенальти Довбика завершает ужасные серии
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?