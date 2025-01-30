Один из лидеров Серии А хочет подписать Мальдини из Монцы

"Аталанта" планирует подписать Даниэле Мальдини из "Монцы".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, между клубами уже начались переговоры. В "Аталанте" надеются, что им удастся заключить соглашение по 23-летнему итальянскому полузащитнику.

Ранее сообщалось о том, что вместе с бергамасками футболистом интересуется "Фиорентина" и "Ювентус", однако "Монца" пока не собирается продавать своего лучшего игрока в январское трансферное окно.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Даниэле Мальдини провел 21 матч на клубном уровне, забив 3 гола и отдав один ассист. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.