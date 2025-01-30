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Торино арендовал македонского хавбека РБ Лейпцига
Возвращение в Италию
Torino
"Торино" арендовало атакующего полузащитника РБ "Лейпцига" Элифа Элмаса.
Также в соглашении для итальянского клуба предусматривается опция полного выкупа 25-летнего футболиста.
До перехода этим летом в РБ "Лейпциг" Элмас выступал за "Наполи", "Фенербахче" и "Работнички".
В нынешнем сезоне македонец принял участие лишь в шести матчах на клубном уровне, в которых отметился одним ассистом.
A grande richiesta, Back to Italy! ???????? pic.twitter.com/NbOj2DreNL— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 30, 2025
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