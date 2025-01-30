Торино арендовал македонского хавбека РБ Лейпцига

"Торино" арендовало атакующего полузащитника РБ "Лейпцига" Элифа Элмаса.

Также в соглашении для итальянского клуба предусматривается опция полного выкупа 25-летнего футболиста.

До перехода этим летом в РБ "Лейпциг" Элмас выступал за "Наполи", "Фенербахче" и "Работнички".

В нынешнем сезоне македонец принял участие лишь в шести матчах на клубном уровне, в которых отметился одним ассистом.