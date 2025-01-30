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Фиорентина хочет подписать перспективного хавбека Ювентуса

Италия

Бьянконери готовы продать своего воспитанника

Фиорентина хочет подписать перспективного хавбека Ювентуса

Фото з вільних джерел

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"Фиорентина" начала переговоры с туринским "Ювентусом" относительно возможной аренды Николо Фаджоли.

Как сообщил журналист Николо Скира, оба клуба ведут переговоры по условиям сделки. "Фиалки" готовы предложить аренду 23-летнего итальянского полузащитника на полтора года с возможностью выкупа, которая является конкретной темой обсуждений. Известно, что "старая синьора" хочет, чтобы эта опция была обязательной после достижения определенных условий.

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В этом сезоне Николо Фаджоли принял участие в 22 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Николо Фаджоли
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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