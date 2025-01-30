Мората может покинуть Милан и присоединиться к турецкому гранду

"Галатасарай" почти договорился с "Миланом" о подписании опытного нападающего Альваро Мораты.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны заинтересованы в скорейшем оформлении сделки.

Мората присоединился к "Милану" летом 2024 года из мадридского "Атлетико" за 13 млн евро. Альваро в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.