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Мората может покинуть Милан и присоединиться к турецкому гранду
Альваро снова может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" почти договорился с "Миланом" о подписании опытного нападающего Альваро Мораты.
Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны заинтересованы в скорейшем оформлении сделки.
Мората присоединился к "Милану" летом 2024 года из мадридского "Атлетико" за 13 млн евро. Альваро в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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