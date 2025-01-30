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Мората может покинуть Милан и присоединиться к турецкому гранду

Италия

Альваро снова может сменить команду

Мората может покинуть Милан и присоединиться к турецкому гранду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" почти договорился с "Миланом" о подписании опытного нападающего Альваро Мораты.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны заинтересованы в скорейшем оформлении сделки.

Мората присоединился к "Милану" летом 2024 года из мадридского "Атлетико" за 13 млн евро. Альваро в текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Альваро Мората Галатасарай (Стамбул) Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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