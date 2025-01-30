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Опережают английскую и французскую команды. Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника Ланса
Большая конкуренция за футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника "Ланса".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" близок к заключению сделки по Кевину Дансо в качестве нового центрального защитника из "Ланса".
Предусмотрена аренда в размере 4 млн. евро из них € 2,5 млн. первоначальный взнос. Также инсайдер сообщает, что итальянский клуб выигрывает в гонке у английского "Вулверхэмптона" и французского "Ренна", которые ведут переговоры несколько дней.
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В этом сезоне Кевин Дансо сыграл в 14-ти матчах "Ланса", в которых получил 4 жёлтые карточки. TransferMarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.
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