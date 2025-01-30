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Опережают английскую и французскую команды. Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника Ланса

Италия
Обновлено

Большая конкуренция за футболиста

Опережают английскую и французскую команды. Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника "Ланса".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" близок к заключению сделки по Кевину Дансо в качестве нового центрального защитника из "Ланса".

Предусмотрена аренда в размере 4 млн. евро из них € 2,5 млн. первоначальный взнос. Также инсайдер сообщает, что итальянский клуб выигрывает в гонке у английского "Вулверхэмптона" и французского "Ренна", которые ведут переговоры несколько дней.

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В этом сезоне Кевин Дансо сыграл в 14-ти матчах "Ланса", в которых получил 4 жёлтые карточки. TransferMarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
30.01.2025 в 21:48
"Коли ти дивишся у бєздну, бєздна дивиться на тебе"
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
30.01.2025 в 21:48
"Коли ти дивишся у бєздну, бєздна дивиться на тебе"
Ответить
0
0

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