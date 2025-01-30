  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Центрбек Ювентуса получил травму в матче ЛЧ против Бенфики
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Ювентуса получил травму в матче ЛЧ против Бенфики

Италия

Калулу уже прошел медицинское обследование

Центрбек Ювентуса получил травму в матче ЛЧ против Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Ювентуса" Пьер Калулу получил повреждение в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

30 января футболист прошел медицинское обследование, которое выявило незначительное повреждение сухожилия полуперепончатой мышцы правого бедра.

Врачи "Ювентуса" сообщили, что примерно через 10 дней будут проведены дополнительные обследования, которые позволят установить точный срок восстановления игрока.

Читайте такжеФиорентина хочет подписать перспективного хавбека Ювентуса
По теме
yellow-arrow
Опережают английскую и французскую команды. Итальянский топ-клуб близок к подписанию защитника Ланса
yellow-arrow
Наполи хочет подписать вингера Андерлехта
yellow-arrow
Мората может покинуть Милан и присоединиться к турецкому гранду
Бенфика (Лиссабон) Пьер Калулу Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости