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Центрбек Ювентуса получил травму в матче ЛЧ против Бенфики
Калулу уже прошел медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ювентуса" Пьер Калулу получил повреждение в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".
30 января футболист прошел медицинское обследование, которое выявило незначительное повреждение сухожилия полуперепончатой мышцы правого бедра.
Врачи "Ювентуса" сообщили, что примерно через 10 дней будут проведены дополнительные обследования, которые позволят установить точный срок восстановления игрока.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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