Аталанта расторгнет соглашение об аренде хавбека, принадлежащего Галатасараю

"Аталанта" расторгнет соглашение об аренде полузащитника, который принадлежит турецкому "Галатасараю".

По информации от Фабрицио Романо, руководство бергамасков разорвет арендное соглашение Николо Дзаниоло, поскольку "Фиорентина" собирается подписать 25-летнего итальянского полузащитника на постоянной основе.

Читайте также Фиорентина хочет подписать перспективного хавбека Ювентуса

Сообщается, что между клубами продолжаются переговоры, в которые вовлечены все стороны. На данный момент согласовываются окончательные детали между "Галатасараем" и "Фиорентиной". Николо Дзаниоло, который является воспитанником академии "фиалок", близок к возвращению в свой родной клуб. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Николо Дзаниоло принял участие в 23 матчах в составе «Аталанты» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Всего он провел на поле всего 563 минуты в футболке бергамасков.