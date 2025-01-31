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Аталанта расторгнет соглашение об аренде хавбека, принадлежащего Галатасараю

Италия

Игрок присоединится впоследствии к другому итальянскому клубу

Аталанта расторгнет соглашение об аренде хавбека, принадлежащего Галатасараю

Фото - IMAGO

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"Аталанта" расторгнет соглашение об аренде полузащитника, который принадлежит турецкому "Галатасараю".

По информации от Фабрицио Романо, руководство бергамасков разорвет арендное соглашение Николо Дзаниоло, поскольку "Фиорентина" собирается подписать 25-летнего итальянского полузащитника на постоянной основе.

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Сообщается, что между клубами продолжаются переговоры, в которые вовлечены все стороны. На данный момент согласовываются окончательные детали между "Галатасараем" и "Фиорентиной". Николо Дзаниоло, который является воспитанником академии "фиалок", близок к возвращению в свой родной клуб. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Добавим, что в этом сезоне Николо Дзаниоло принял участие в 23 матчах в составе «Аталанты» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Всего он провел на поле всего 563 минуты в футболке бергамасков.

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Аталанта (Бергамо) Галатасарай (Стамбул) Фиорентина (Флоренция) Николо Дзаниоло
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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