Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта расторгнет соглашение об аренде хавбека, принадлежащего Галатасараю
Игрок присоединится впоследствии к другому итальянскому клубу
Фото - IMAGO
"Аталанта" расторгнет соглашение об аренде полузащитника, который принадлежит турецкому "Галатасараю".
По информации от Фабрицио Романо, руководство бергамасков разорвет арендное соглашение Николо Дзаниоло, поскольку "Фиорентина" собирается подписать 25-летнего итальянского полузащитника на постоянной основе.
Сообщается, что между клубами продолжаются переговоры, в которые вовлечены все стороны. На данный момент согласовываются окончательные детали между "Галатасараем" и "Фиорентиной". Николо Дзаниоло, который является воспитанником академии "фиалок", близок к возвращению в свой родной клуб. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Николо Дзаниоло принял участие в 23 матчах в составе «Аталанты» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. Всего он провел на поле всего 563 минуты в футболке бергамасков.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть
- "Стерильный контроль и случайный гол". Динамо – РФШ. Обзор послематчевой латвийской прессы
- Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания