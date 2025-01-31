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Шевченко: Сейчас Милану не хватает лидера на поле

Италия

Легендарный украинский экс-нападающий Милана раскритиковал звездного нападающего команды

Шевченко: Сейчас Милану не хватает лидера на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко объяснил, чего не хватает нападающему команду Рафаэлю Леау для того, чтобы стать настоящим лидером команды, в котором нуждаются "россонери".

"Сейчас в "Милане" есть проблема, связанная с отсутствием лидера на поле. Рафаэль Леау — не лидер. Если он хочет быть важным игроком и войти в историю клуба, ему необходимо давать гораздо больше. Ходить пешком во время игры неприемлемо, если ты играешь за "Милан", вы чувствуете давление каждый раз, когда выходите не поле. Вы всегда должны двигаться вперед".

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Напомним, что Андрей Шевченко забил 175 голов и отдал 46 ассистов в 322 матчах за "Милан". Вместе с командой он выигрывал трофей Лиги чемпионов в сезоне 2002/03 и титул Серии А в сезоне 2003/04. В составе "россонери" Шевченко стал обладателем Золотого мяча-2004.

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Андрей Шевченко Милан Рафаэль Леау
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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Андрей Журба
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