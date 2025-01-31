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Наполи хочет взять в аренду бывшего нападающего Ньюкасла

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Наполи хочет взять в аренду бывшего нападающего Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" хочет взять в аренду бывшего нападающего "Ньюкасла", который принадлежит "Аль-Ахли".

Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Наполи" связался с саудовским "Аль-Ахли" о возможной аренде Аллана Сен-Максимена. Итальянцы уже прислали свое предложение. На данный момент между клубами все еще продолжаются переговоры. Также "партенопейцы" начали переговоры с "Андерлехтом" о 25-летнем Фрэнсисе Амузу.

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Напомним, что 27-летний Аллан Сен-Максимен выступает с начала этого сезона за "Фенербахче" на правах аренды. В 24 матчах за клуб во всех турнирах француз забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Фенербахче (Стамбул) Наполи Аллан Сент-Максимен Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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