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Амбициозный новичок Серии А арендовал полузащитника Фиорентины

Италия

Сменил прописку в Серии А

Амбициозный новичок Серии А арендовал полузащитника Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Фланговый полузащитник "Фиорентины" Жонатан Иконе присоединился на правах аренды к "Комо".

По условиям сделки, за новичком чемпионата Италии остается право выкупа 26-летнего француза по окончании сезона.

Иконе - воспитанник "ПСЖ". После ухода из академии парижан Жонатан выступал за "Монпелье" и "Лилль". На его счету один гол в четырех матчах за сборную Франции.

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