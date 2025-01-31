Амбициозный новичок Серии А арендовал полузащитника Фиорентины

Фланговый полузащитник "Фиорентины" Жонатан Иконе присоединился на правах аренды к "Комо".

По условиям сделки, за новичком чемпионата Италии остается право выкупа 26-летнего француза по окончании сезона.

Иконе - воспитанник "ПСЖ". После ухода из академии парижан Жонатан выступал за "Монпелье" и "Лилль". На его счету один гол в четырех матчах за сборную Франции.