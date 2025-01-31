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Двое игроков Ювентуса хотят покинуть команду - СМИ
Об этом пишет La Repubblica
Getty Images/Global Images Ukraine
Двое игроков "Ювентуса", Душан Влахович и Дуглас Луис, изъявили желание покинуть клуб.
Как сообщает газета La Repubblica, это из-за того, что футболисты сейчас находятся не в лучших отношениях с главным тренером команды Тьяго Моттой.
Добавим, что у Влаховича осталось менее 18 месяцев его контракта с "Ювентусом", и "бьянконери" готовы выслушать предложения по сербу.
А Дугласом Луисом заинтересовались некоторые клубы Премьер-лиги, в частности "Манчестер Сити".
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Источник:La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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