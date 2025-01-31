Двое игроков Ювентуса хотят покинуть команду - СМИ

Двое игроков "Ювентуса", Душан Влахович и Дуглас Луис, изъявили желание покинуть клуб.

Как сообщает газета La Repubblica, это из-за того, что футболисты сейчас находятся не в лучших отношениях с главным тренером команды Тьяго Моттой.

Добавим, что у Влаховича осталось менее 18 месяцев его контракта с "Ювентусом", и "бьянконери" готовы выслушать предложения по сербу.

А Дугласом Луисом заинтересовались некоторые клубы Премьер-лиги, в частности "Манчестер Сити".