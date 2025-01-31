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Двое игроков Ювентуса хотят покинуть команду - СМИ

Италия

Об этом пишет La Repubblica

Двое игроков Ювентуса хотят покинуть команду - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двое игроков "Ювентуса", Душан Влахович и Дуглас Луис, изъявили желание покинуть клуб.

Как сообщает газета La Repubblica, это из-за того, что футболисты сейчас находятся не в лучших отношениях с главным тренером команды Тьяго Моттой.

Добавим, что у Влаховича осталось менее 18 месяцев его контракта с "Ювентусом", и "бьянконери" готовы выслушать предложения по сербу.

А Дугласом Луисом заинтересовались некоторые клубы Премьер-лиги, в частности "Манчестер Сити".

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Душан Влахович
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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