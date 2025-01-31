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Комо арендовал защитника Барселоны

Италия

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Комо арендовал защитника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Комо" арендовал левого защитника "Барселоны" Алекса Валье. Об этом сообщила пресс-служба клуба Серии А.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Для 20-летнего испанца это уже вторая аренда за сезон. В начале года он выступал за шотландский "Селтик".

Алекс в сезоне 2024/25 сыграл 19 матчей, в которых отдал 5 ассистов.

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