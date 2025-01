Комо арендовал защитника Барселоны

"Комо" арендовал левого защитника "Барселоны" Алекса Валье. Об этом сообщила пресс-служба клуба Серии А.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Для 20-летнего испанца это уже вторая аренда за сезон. В начале года он выступал за шотландский "Селтик".

Welcome to the BiancoBlu family, Álex ???? pic.twitter.com/pAtO975lF7