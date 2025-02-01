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Мората продолжит карьеру в турецком гранде: Милан уже договорился о переходе

Италия

Зачем им четыре нападающих?

Мората продолжит карьеру в турецком гранде: Милан уже договорился о переходе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский нападающий "Милана" Альваро Мората станет игроком "Галатасарая". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Итальянский и турецкий клубы уже полностью договорились о переходе. Романо добавил свое знаменитое “Here we go”.

Мората будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды до конца сезона. Также будет возможно продление этого соглашения на год. Условие полноценной покупки также включено.

В настоящее время проверяются документы, после чего Мората полетит в Стамбул.

Испанец только прошлым летом присоединился к "Милану" из "Атлетико". Итальянцы оформили этот трансфер за 13 млн евро, подписав с футболистом контракт на четыре года.

В этом сезоне на счету нападающего шесть голов и два ассиста в 25 матчах.

Добавим, что в "Галатасарае" на позиции Мораты играют Виктор Осимхен, Мичи Батшуаи и Мауро Икарди.

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Альваро Мората Галатасарай (Стамбул) Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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