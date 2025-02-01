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Аталанта нашла усиление в центр обороны в Англии

Италия
Обновлено

Может пригодиться кругленькая сумма

Аталанта нашла усиление в центр обороны в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" проявила свою заинтересованность в подписании центрального защитника "Шеффилд Юнайтед" Анеля Ахмедходжича. Об этом сообщает Николо Скира.

Босниец присоединился к английской команде летом 2022 года. "Мальме" получил за него 4,5 млн евро. Сейчас же аналитический портал Transferamarkt оценивает его в 18 млн евро.

Пока известно только об интересе бергамасков. Неизвестно, делали ли они уже предложение по аренде или покупке.

В текущем сезоне Ахмедходжич провел 22 матча во всех турнирах. В том числе 21 из них – в рамках Чемпионшипа.

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Аталанта (Бергамо) Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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