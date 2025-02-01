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Милан усилится мексиканским нападающим Фейеноорда, - Романо
Футболист принял решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" усилится мексиканским нападающим "Фейеноорда".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Фейеноорд" принял предложение "Милана" по Сантьяго Хименесу.
Трансфер, по словам инсайдера, обошёлся итальянскому клубу в 35 млн евро. Включены бонусы и процент от будущей продажи.
Мексиканский нападающий сегодня вылетит в Италию. По словам Романо, футболиста интересовал только "Милан".
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Сантьяго Хименес в 19-ти матчах "Фейеноорда" во всех турнирах забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи.
В 2022 году Хименес присоединился к нидерландскому клубу из мексиканского "Крус Асуль" за 6 млн евро.
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