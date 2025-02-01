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Полузащитник Ромы перейдёт в Интер, - Романо

Италия

При этом он продлил контракт со столичным клубом

Полузащитник Ромы перейдёт в Интер, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ромы" перейдёт в "Интер".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Николо Залевски перейдёт на правах аренды в миланский клуб.

Соглашение неизбежно и над ним работают все стороны. Вскоре планируется медосмотр футболиста.

Полузащитник подписал новый контракт с "Ромой" до 2026 года и отправится в "Интер". Аренда с необязательной опцией выкупа.

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В этом сезоне Никола Залевски сыграл в 17-ти играх "Ромы", в которых сделал 2 голевых передачи. В 10-ти матчах он выходил с первых минут.

TransferMarkt оценивает защитника в 10 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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