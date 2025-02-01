Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Ромы перейдёт в Интер, - Романо
При этом он продлил контракт со столичным клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ромы" перейдёт в "Интер".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Николо Залевски перейдёт на правах аренды в миланский клуб.
Соглашение неизбежно и над ним работают все стороны. Вскоре планируется медосмотр футболиста.
Полузащитник подписал новый контракт с "Ромой" до 2026 года и отправится в "Интер". Аренда с необязательной опцией выкупа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Никола Залевски сыграл в 17-ти играх "Ромы", в которых сделал 2 голевых передачи. В 10-ти матчах он выходил с первых минут.
TransferMarkt оценивает защитника в 10 млн евро.
Популярное сейчас
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Сенькив – о трансфере Бущана: Деньги взяли верх над всем
- Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января
- Ди Марцио: Яремчук может перейти в стан аутсайдера Серии А
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания