Аталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана

Полузащитник Даниэль Мальдини перешел из "Монцы" в "Аталанту". Об этом объявила пресс-служба команды из Бергамо.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года.

Даниэль - воспитанник "Милана" и сын легендарного защитника "россонери" Паоло Мальдини. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче на клубном уровне, в которых забил три гола, а также дебютировал в составе сборной Италии.