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Аталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана

Италия

Идет на повышение

Аталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана

Atalanta

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Даниэль Мальдини перешел из "Монцы" в "Аталанту". Об этом объявила пресс-служба команды из Бергамо.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года.

Даниэль - воспитанник "Милана" и сын легендарного защитника "россонери" Паоло Мальдини. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче на клубном уровне, в которых забил три гола, а также дебютировал в составе сборной Италии.

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