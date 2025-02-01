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Аталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана
Идет на повышение
Atalanta
Полузащитник Даниэль Мальдини перешел из "Монцы" в "Аталанту". Об этом объявила пресс-служба команды из Бергамо.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года.
Даниэль - воспитанник "Милана" и сын легендарного защитника "россонери" Паоло Мальдини. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче на клубном уровне, в которых забил три гола, а также дебютировал в составе сборной Италии.
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Maldini è nerazzurro ⚫️???? pic.twitter.com/yu8k59s5bt— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2025
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