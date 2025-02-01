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Шевченко: Жаль Фонсеку. Он пытался решить проблемы в Милане, которые он не создал и которые до сих пор существуют

Италия

Бывший бомбардир россонери – о тренерской позиции

Шевченко: Жаль Фонсеку. Он пытался решить проблемы в Милане, которые он не создал и которые до сих пор существуют

УАФ

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о будущем миланском дерби и состоянии дел обоих клубов.

“Мне жалко Фонсеку. Я его знаю, это человек большой порядочности и ценностей. Мне кажется, что он пытался сделать все возможное, чтобы решить проблемы, которые он не создал и которые до сих пор существуют. Я надеюсь, что этот поворот пойдет на пользу. Консейсау в Суперкубке добавил энергии, но у "Милана" нет стабильности.

Если Леау хочет быть важным игроком и вписать свое имя в историю "Милана", он должен отдавать гораздо больше. Качество не оговаривается, но он не лидер. Он может им стать, если возьмет на себя ответственность, но вопрос в том: хочет ли он этого?"

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“У каждого тренера есть свой подход. Факт остается фактом, что футбол – это все, что его окружает. Бездельничество на поле недопустимо, если ты играешь в "Милане", давление существует всякий раз, когда ты выходишь на поле, и ты должен желать только того, что перед тобой. В "Милане", "Интере", "Ювентусе" у тебя есть внимание, лучший контекст, полный стадион, который ждет тебя. Что ты хочешь еще? Это абсолютная красота.

"Интер" уверен в своих силах, состав сплочен и связан с тренером, у которого было время оставить свой отпечаток. У них есть нечто большее, чем у других, и после финала Лиги чемпионов, в котором играли на равных с "Манчестер Сити", они это знают”, – сказал Шевченко.

Миланское дерби состоится в воскресенье в 19:00.

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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Александр Симченко
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