Шевченко: Жаль Фонсеку. Он пытался решить проблемы в Милане, которые он не создал и которые до сих пор существуют

Глава УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о будущем миланском дерби и состоянии дел обоих клубов.

“Мне жалко Фонсеку. Я его знаю, это человек большой порядочности и ценностей. Мне кажется, что он пытался сделать все возможное, чтобы решить проблемы, которые он не создал и которые до сих пор существуют. Я надеюсь, что этот поворот пойдет на пользу. Консейсау в Суперкубке добавил энергии, но у "Милана" нет стабильности.

Если Леау хочет быть важным игроком и вписать свое имя в историю "Милана", он должен отдавать гораздо больше. Качество не оговаривается, но он не лидер. Он может им стать, если возьмет на себя ответственность, но вопрос в том: хочет ли он этого?"