Серия А. Последнее и предпоследнее места закрепляются на дне

Серия А. 23-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Эллас Верона" 0:1

Гол: Лекович 13 (автогол)

За последнее время "Монца" проиграла многим прямым конкурентам в борьбе против вылета. В борьбе, с результатами 1:2 или 0:1, но и "Лечче", и "Парме", и "Кальяри". Теперь и "Вероне", которая начинала матч на 18-ом месте, также в зоне вылета, с двумя очками в четырех предыдущих.

Причем проигрывает "Монца" привозами, пенальти, автоголами, удалениями, пропущенными в концовке. Удаления против "Кальяри" и "Пармы", пропущенный от "Пармы" на 97-ой минуте. Сегодня - автогол против "Вероны". Смена тренера превратила ее лишь в более лузерскую команду.

Начали "бело-красные" матч провально. Турати еле потащил удар низом Сарра. Вскоре его подвел свой же игрок, январский новичок Лекович. Прострел Сердара он буквально затолкал в собственные ворота. Далее Турати спасся благодаря промаху Ниассе в ситуации один-на-один.

В середине второго тайма Стефано получил травму, а его замена Пицциньякко сразу же должен был совершать два сейва на угловых. "Монца" же немного проснулась лишь в самой концовке, но ничего особенного не создала.

"Монца" с победой и восемью поражениями в последних девяти турах, остается последней, отставая от 17-го места на восемь очков. Причем 17-ое еще и не играло в этом туре. "Верона" же выходит из зоны вылета, причем сразу на 13-ое место. В трех очках над своим бывшим, 18-ым.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Венеция" 3:2

Голы: Лукка 47, Ловрич 52, Браво 84 - Николусси Кавилья 64, Гиткьер 78

"Венеция" борется. Хотя бы прямым конкурентам не проигрывала. "Кальяри" переиграла, с "Комо" сыграла вничью, в двух предыдущих турах сыграла вничью с теми же "Пармой" и "Вероной". Но ничьих мало. Нужно побеждать. А победа лишь одна в последних уже 13-ти матчах.

Середняк "Удинезе" сам не побеждал в пяти подряд, побеждал лишь дважды в 13-ти до встречи с венецианцами. Но сегодня сумел поправить положение. Хотя не сразу, и в борьбе. Первый тайм с 1:1 по ударам в створ ворот совершенно не предвещал голы.

Во втором тайме команды вдруг разыгрались. И здесь также сыграла травма вратаря. Один из лучших вратарей лиги в последних турах Филип Станкович получил травму еще до перерыва. И сразу после его замена Йоронен махнул рукой мимо мяча во время паса на Лукку.

Не отработал до конца Йоронен и во втором голе. Прострел он прервал совсем недалеко, и Ловрич добил.

"Венеция" сумела отыграться. Штрафной удар с острого угла удивил Саву, также второго вратаря своей команды. Угловой был продолжен на Гиткьера на дальнюю стойку. Однако в итоге Соле, защитник, прорвался слева и выложил вышедшему на замену 20-летнему Браво.

Первая домашняя победа "Удинезе" с октября. Теперь, перед матчами конкурентов, он в Топ-10, всего в одном очке позади "Ромы". А "Венеция" предпоследняя, от 17-го места, еще не игравшего в туре, отстает на пять очков.