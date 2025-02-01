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Конте – о потере Кварацхелии: Другие наши продажи мы заменили, а этот трансфер – нет
Пока наставник должен распоряжаться составом, который есть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал трансфер вингера команды Хвичи Кварацхелии в ПСЖ и рассказал, удалось ли его заменить.
“Я сказал, что мы должны на рынке найти замену такого же уровня. По всем оценкам Кварацхелия – важный игрок, проданный за 70-75 миллионов евро. Остальные наши продажи заменены, а этот трансфер – нет.
Объективно из состава вышел чемпион. Однако заслуга ребят, которые уже выросли, мне очень приятно видеть, как они работают, и хотят совершенствоваться”, – сказал Конте.
Напомним, что после продажи Кварацхелии "Наполи" не оформил ни одного трансфера на усиление позиции вингера. В настоящее время основными "крыльями" для Конте является бывший представитель "Шахтера" Давид Нерес, а также Маттео Политано.
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