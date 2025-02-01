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Серия А. Аталанта - Торино 1:1. Бергамцы все еще не вышли из кризиса
Много ударов, но не острых
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 23-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Торино" 1:1
Голы: Джимсити 35 - Марипан 40
Нереализованный пенальти: Ретеги 74 (вратарь)
"Аталанта": Патрисиу, Джимсити, Хиен, Колашинац (Толой 30), Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Куадрадо 57), Брешианини (Самарджич 57), Де Кетеларе (Пашалич 57), Ретеги (Скамакка 85)
"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен (Валюкевич 46), Коко, Марипан, Соса, Риччи, Тамез (Гинейтис 76), Лазаро (Мазина 85), Влашич, Карамо (Нджие 63), Адамс (Санабрия 63)
Предупреждения: Коко 46, Тамез 72, Милинкович-Савич 75
Главный арбитр: Марко Пиччинини
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