Серия А. Болонья полностью в борьбе за зону Лиги Чемпионов

Серия А. 23-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Комо" 2:0

Голы: Де Сильвестри 25, Фаббиан 66

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Миранда 46), Фройлер, Моро (Эль-Аззузи 83), Ндой (Фаббиан 52), Одгар, Домингес (Камбиаги 83), Даллинга (Кастро 64)

"Комо": Бютез, Энгельхардт, Гольданига, А. Доссена, Валле (Йовине 85), Перроне (Стрефецца 77), Какере (Да Кунья 46), Диао (Джек 85), Пас, Фадера, Кутроне (Иконе 63)

Предупреждения: Ликояннис 29, Ндой 47, Фройлер 90+1 - Перроне 9, Фадера 38, Какере 45, Диао 65

Удаление: Фадера 38 (К, прямая красная)

Главный арбитр: Лука Массими

На неделе "Болонья" завершила свой первый сезон в истории в Лиге Чемпионов (не считая Кубка до 1992-го года). Завершила почетно, 1:1 в гостях против лиссабонского "Спортинга". Теперь она хочет вернуться в этот турнир. Для этого нужны победы в лиге. Таких у "россоблу" в последнее время было мало. Но нынешняя продвигает их вперед, в борьбу за лигочемпионскую зону.

"Комо" - непростой соперник, хотя и аутсайдер. Если проигрывает - заставляет соперников мучиться. "Милан" и "Аталанта" совершали против него камбеки в гостях в последние недели, но крайне тяжелые. Между этим, сам "Комо" разнес крепкий "Удинезе", сыграл вничью в гостях с "Лацио", победил дома "Рому", пропустил второй в гостях от "Интера" лишь на 91-ой минуте.

Сегодня подопечные Сеска Фабрегаса также играли на приличном уровне. Несмотря на удаление на 38-ой минуте. Можно даже сказать, что после удаления играли лучше, чем до него. Несмотря на это удаление, они практически не проиграли матч по владению мячом (разница в один процент). Действовали не менее динамично, чем "Болонья", искали атаки, комбинации, прорывы.

Неясно, как бы повернулась игра в равных составах. Но равными они не остались. Во время контратаки "Болоньи" игрок "Комо" Фадера яростно жестикулировал, заявляя, что на нем фолили, и что-то говорил арбитру. Когда атака завершилась, рефери показал игроку желтую карточку, но тот не успокоился, продолжал бушевать и получил красную.

До удаления "Болонья" все же играла лучше. Хотя создавала лишь со "стандартов". Лукуми замкнул угловой Ликоянниса головой в перекладину. Розыгрыш штрафного завершился навесом с фланга Ликоянниса на Де Сильвестри, и 36-летний правый защитник замкнул головой, даже не прыгая. С игры Даллинга замкнул прострел слета и попал в перекладину.

Впрочем, и "Комо" начал отвечать. Почти сразу после пропущенного он нанес три удара из штрафной подряд, под которые защитникам "Болоньи" пришлось ложиться. В итоге отбились. В начале второго тайма Диао пробил с линии штрафной чуть неточно.

В итоге все же "Болонья" забила второй. Разыграла на левом фланге, левый защитник Миранда, заменивший Ликоянниса, выдал и свой ассист. Еще одна замена - Фаббиан - замкнул слета в штрафной. Могла забить и третий. Угловой, Беукема замыкает, Бютез тащит на линии ворот. Но и после этого "Комо" сопротивлялся. Выдав, пожалуй, свои лучшие минуты в матче.

После гола Фаббиана Иконе закрутил чуть неточно, во время навеса рикошет от Моро попал в перекладину его ворот. Скорупски в блестящем прыжке вытащил штрафной удар Паса.

Всего вторая победа "Болоньи" в шести последних матчах лиги. Но ведь лишь одно поражение в них. То есть очки капают на счет. Потому сейчас она шестая в равенстве очков и матчей с "Ювентусом", который на пятом, отставая на два очка при равенстве матчей с "Лацио", который на четвертом, лигочемпионском, месте. Она борется за возвращение в Лигу Чемпионов.

"Комо" же терпит третье поражение в четырех последних матчах, хотя во всех четырех яростно боролся. Он борется за выживание. В трех местах и двух очках над зоной вылета. В ту зону по итогам тура он не опустится, но на 17-ое место может опуститься. А значит, у него еще много работы, и просто хорошей игры и борьбы недостаточно.