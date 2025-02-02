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Защитник Ньюкасла станет игроком клуба 36-кратного чемпиона Италии

Италия

Из одного черно-белого клуба в другой

Защитник Ньюкасла станет игроком клуба 36-кратного чемпиона Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ньюкасла" Ллойд Келли станет игроком "Ювентуса".

Журналист Фабрицио Романо в Х сообщил, что "Ювентус" подпишет 26-летнего защитника по правам аренды с обязательством выкупа.

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Отмечается, что в договор включены бонусы, а "Ньюкасл" получит определенный процент от суммы перепродажи игрока.

Напомним, за этот сезон в АПЛ Ллойд Келли сыграл в 10 матчах, отличившихся 1 голевой передачей.

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Ювентус (Турин) Ньюкасл Ллойд Келли
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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