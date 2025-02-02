Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ньюкасла станет игроком клуба 36-кратного чемпиона Италии
Из одного черно-белого клуба в другой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ньюкасла" Ллойд Келли станет игроком "Ювентуса".
Журналист Фабрицио Романо в Х сообщил, что "Ювентус" подпишет 26-летнего защитника по правам аренды с обязательством выкупа.
Отмечается, что в договор включены бонусы, а "Ньюкасл" получит определенный процент от суммы перепродажи игрока.
Напомним, за этот сезон в АПЛ Ллойд Келли сыграл в 10 матчах, отличившихся 1 голевой передачей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля
- Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев
- В УАФ подтвердили просьбу Реброва перенести матчи 21-го тура УПЛ из-за поединков Украины против Бельгии
- Аталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000