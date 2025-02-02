Рома – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" неплохо выступает в родных стенах и кажется, что именно на Стадио Олимпико они не боятся никого. Однако приезд действующего лидера чемпионата, команды Антонио Конте — это всегда непростое испытание.

Справятся ли с таким испытанием Артем Добвик и его партнеры по команде?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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3.00 3.15 2.55 Узнать больше

Серия А. 23-й тур.

2 февраля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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