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Рома – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Артем Довбик против лидера чемпионата Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" неплохо выступает в родных стенах и кажется, что именно на Стадио Олимпико они не боятся никого. Однако приезд действующего лидера чемпионата, команды Антонио Конте — это всегда непростое испытание.
Справятся ли с таким испытанием Артем Добвик и его партнеры по команде?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.
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Серия А. 23-й тур.
2 февраля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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