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Рома – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Артем Довбик против лидера чемпионата Италии

Рома – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Рома" неплохо выступает в родных стенах и кажется, что именно на Стадио Олимпико они не боятся никого. Однако приезд действующего лидера чемпионата, команды Антонио Конте — это всегда непростое испытание.

Справятся ли с таким испытанием Артем Добвик и его партнеры по команде?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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Серия А. 23-й тур.

2 февраля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Рома" — "Наполи"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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