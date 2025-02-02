Легендарное дерби. Милан – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

В рамках 23 тура итальянской Серии А встретятся "Милан" и "Интер". Хотя и пока команды в разных весовых категориях, однако дерби все равно имеет повышенный градус.

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Оба раза в этом сезоне "россонери" одерживали верх над "неррадзури". Сначала "Милан" праздновал победу в рамках чемпионата, а совсем недавно оформил Суперкубок благодаря победе в финальном противостоянии турнира.

Теперь же у “Интера” есть шанс взять реванш и увеличить отрыв от “Милана” в турнирной таблице, который и так составляет 16 очков.

Чемпионат Италии, 23 тур

2 февраля, 19:00. "Сан-Сиро" (Милан)

"Милан" – "Интер"

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