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Легендарное дерби. Милан – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Смогут ли "неррадзури" взять реванш?

Легендарное дерби. Милан – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23 тура итальянской Серии А встретятся "Милан" и "Интер". Хотя и пока команды в разных весовых категориях, однако дерби все равно имеет повышенный градус.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Оба раза в этом сезоне "россонери" одерживали верх над "неррадзури". Сначала "Милан" праздновал победу в рамках чемпионата, а совсем недавно оформил Суперкубок благодаря победе в финальном противостоянии турнира.

Теперь же у “Интера” есть шанс взять реванш и увеличить отрыв от “Милана” в турнирной таблице, который и так составляет 16 очков.

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Чемпионат Италии, 23 тур

2 февраля, 19:00. "Сан-Сиро" (Милан)

"Милан" – "Интер"

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