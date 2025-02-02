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Легендарное дерби. Милан – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Смогут ли "неррадзури" взять реванш?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23 тура итальянской Серии А встретятся "Милан" и "Интер". Хотя и пока команды в разных весовых категориях, однако дерби все равно имеет повышенный градус.
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Оба раза в этом сезоне "россонери" одерживали верх над "неррадзури". Сначала "Милан" праздновал победу в рамках чемпионата, а совсем недавно оформил Суперкубок благодаря победе в финальном противостоянии турнира.
Теперь же у “Интера” есть шанс взять реванш и увеличить отрыв от “Милана” в турнирной таблице, который и так составляет 16 очков.
Чемпионат Италии, 23 тур
2 февраля, 19:00. "Сан-Сиро" (Милан)
"Милан" – "Интер"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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