Артур Мело продлил контракт с Ювентусом перед переходом в Жирону

Вчера "Жирона" объявила о подписании полузащитника "Ювентуса" Артура Мело на арендных условиях. Сегодня Николо Скира сообщил дополнительную информацию по этому соглашению.

Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом". Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года, теперь же оно рассчитано до июня 2027 года.

Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом".

Однако зарплата хавбека претерпела изменения. Ранее он зарабатывал пять миллионов евро в год, теперь же будет получать 3,8 млн евро.

В последний раз Артур выступал на полноценной основе в "Ювентусе" еще в сезоне 2021-2022 гг. После этого он играл в аренде в "Ливерпуле" и "Фиорентине". Первую половину этой кампании он провел вне заявки туринцев на все турниры.

"Жирона" стала вторым испанским клубом для Мело. Ранее он выступал в составе "Барселоны", откуда за 80,6 млн евро перешел в "Ювентус".