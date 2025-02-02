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Артур Мело продлил контракт с Ювентусом перед переходом в Жирону
Все кроется в уменьшении зарплаты?
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Жирона" объявила о подписании полузащитника "Ювентуса" Артура Мело на арендных условиях. Сегодня Николо Скира сообщил дополнительную информацию по этому соглашению.
Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом". Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года, теперь же оно рассчитано до июня 2027 года.
Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом".
Однако зарплата хавбека претерпела изменения. Ранее он зарабатывал пять миллионов евро в год, теперь же будет получать 3,8 млн евро.
В последний раз Артур выступал на полноценной основе в "Ювентусе" еще в сезоне 2021-2022 гг. После этого он играл в аренде в "Ливерпуле" и "Фиорентине". Первую половину этой кампании он провел вне заявки туринцев на все турниры.
"Жирона" стала вторым испанским клубом для Мело. Ранее он выступал в составе "Барселоны", откуда за 80,6 млн евро перешел в "Ювентус".
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