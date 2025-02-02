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Артур Мело продлил контракт с Ювентусом перед переходом в Жирону

Италия

Все кроется в уменьшении зарплаты?

Артур Мело продлил контракт с Ювентусом перед переходом в Жирону

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Жирона" объявила о подписании полузащитника "Ювентуса" Артура Мело на арендных условиях. Сегодня Николо Скира сообщил дополнительную информацию по этому соглашению.

Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом". Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года, теперь же оно рассчитано до июня 2027 года.

Перед переходом в испанский клуб бразилец продлил свой контракт с "Ювентусом".

Однако зарплата хавбека претерпела изменения. Ранее он зарабатывал пять миллионов евро в год, теперь же будет получать 3,8 млн евро.

В последний раз Артур выступал на полноценной основе в "Ювентусе" еще в сезоне 2021-2022 гг. После этого он играл в аренде в "Ливерпуле" и "Фиорентине". Первую половину этой кампании он провел вне заявки туринцев на все турниры.

"Жирона" стала вторым испанским клубом для Мело. Ранее он выступал в составе "Барселоны", откуда за 80,6 млн евро перешел в "Ювентус".

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Ювентус (Турин) Жирона Артур Мело
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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