Серия А. Камбек Ювентуса к разгрому

Серия А. 23-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи" 4:1

Голы: Коло Муани 61, 64, Влахович 90, Консейсау 90+2 - Де Шильо 4

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Вейга, Веа, Локателли, МакКенни (К. Тюрам 85), Н. Гонсалес (Консейсау 85), Коопмейнерс, Йилдиз (Влахович 65), Коло Муани

"Эмполи": Васкес, Де Шильо, Исмаили (Гогличидзе 59), Мариануччи (Баччи 90+2), Гьяси, Хендерсон (Тосто 90+2), Анжорин (Журковски 49), Какаче, Эспозито (Конате 90+2), Мале, Коломбо

Предупреждения: Гьяси 37, Мале 41

Удаление: Мале 84 (вторая желтая)

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

После двух поражений подряд, после восьми матчей во всех турнирах лишь с одной победой, на фоне жесточайшей критики в адрес команды и особенно Тьяго Мотты вплоть до разговоров об увольнении, "Ювентусу" была нужна любая победа. Разгромная, первая такая в лиге с сентября - вообще великолепно. Огромный камень сегодня свалился с плеч "бьянконери".

Разгром на самом деле несправедлив. Даже сама победа была под вопросом. К игре подопечных Мотты дома против аутсайдера, начавшего матч в одном очке над зоной вылета, набравшего лишь два очка в семи предыдущих турах, по-прежнему много претензий. Но "Юве" сейчас в таком состоянии, что любая победа, хоть поздняя, хоть камбек - для него за счастье.

В предыдущем гостевом матче против "Ювентуса" "Эмполи" сыграл вничью, три матча тому на "Алльянц" вообще победил. Неделю тому не проиграл "Болонье", недавно прилично боролся в гостях с "Аталантой" (2:3) и "Интером" (1:3). И здесь он сразу же открыл счет. Угловой прошел низом мимо всех до Де Шильо, бывшего игрока "Ювентуса", а тот наклонился и пробил головой.

Сразу же гости заработали еще один угловой, и удар Эспозито выбил на линии ворот Гатти. Еще один угловой - и удар Де Шильо блокируют во вратарской. 23-я минута - а "Ювентус" еще даже ни разу не пробил по воротам. Еще и спасся от пенальти за фол Ди Грегорио на Мале. ВАР заметил, что Анжорин сыграл рукой на ранней стадии атаки.

На 24-ой минуте туринцы наконец-то включились. Гонсалес пробивал слета - Васкес отбил. Веа издали пробил чуть неточно. Коопмейнерс замыкал метров с шести, и отчаянный подкат защитника привел к рикошету и проходу мяча в сантиметрах от стойки с неправильной для атаки стороны. Тем не менее, на перерыв болельщики провожали "Юве" оглушительным свистом.

Во втором тайме давление "Ювентуса" усилилось. Еще и "Эмполи", и без того значительно ослабленный травмами, начал терять игроков. Опорник Анжорин, центральный защитник Исмаили. Замена последнего - Гогличидзе - и проспала простой заброс в правой для себя части штрафной. Коло Муани оттеснил, отобрал и забил.

В принципе, на гол этот хозяева наиграли. Поскольку с начала тайма мячи постоянно свистели в штрафной площадке гостей. Васкес тащил удар Коопмейнерса низом. Веа пробил издали, мяч попал в Коло Муани, закатился в ворота и оформил камбек. Три гола январского новичка в двух матчах.

После этого гола игра надолго заснула. "Эмполи" пытался вернуться, но уже не очень верил в себя, да и сил не хватало. Хотя на 81-ой минуте Коломбо бил с линии штрафной - и небольшой рикошет отбил мяч в сантиметрах от стойки, вновь в неправильную для атаки сторону. Однако начало финального штурма сбило удаление Мале за грязный подкат в центре поля.

В концовке туринцы дважды поймали соперника на контратаках. Критикуемый и отправленный в глубокий запас Влахович забил во всех турнирах впервые с 17-го декабря. Консейсау забил впервые со второго октября.

Третья победа "Ювентуса" в 11-ти последних матчах лиги, но вторая в последних трех и вторая домашняя подряд. Благодаря чему по набранным очкам он выходит на четвертое место. По потерянным лишь шестой в равенстве с седьмым и восьмым, но близок к Топ-4. Его состояние в борьбе за зону Лиги Чемпионов вовсе не такое плохое, рабочее.

"Эмполи" же остается с двумя очками в восьми последних матчах лиги и на 16-ом месте. В зону вылета по итогам тура он не опустится, но может опуститься на 17-ое место.