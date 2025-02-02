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Бенфика оформила переход чемпиона Европы в составе Италии

Италия

Пока что на временных правах

Бенфика оформила переход чемпиона Европы в составе Италии

Фото: Getty Images

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"Бенфика" окончательно договорилась с "Комо" о переходе нападающего Андреа Белотти. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянец будет выступать в Лиссабоне на правах аренды до конца сезона. Николо Скира отмечает, что это будет "дорогая аренда".

"Бенфика" будет платить полную зарплату футболиста.

Первую часть этого сезона Белотти провел в “Комо”. В общей сложности на его счету два гола в 19 матчах во всех турнирах.

Также ранее нападающий играл за "Торино", "Рому", "Палермо" и "Фиорентину". Провел 44 матча в составе сборной Италии, с которой становился чемпионом Европы 2020 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в два миллиона евро.

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Бенфика (Лиссабон) Андреа Белотти Комо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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