Серия А. Милан - Интер 1:1. Отплатили той же монетой

Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 1:1

Голы: Рейндерс 45 - Де Фрай 90+3

"Милан": Маньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Беннасер (А. Хименес 46), Муса (Ф. Терраччьяно 78), Рейндерс, Пулишич (Габбия 86), Абрахам (Камарда 78), Леау (Чуквуэзе 86)

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 63), Де Фрай, А. Бастони (Аугусто 63), Думфриз, Чалханоглу (Зелински 63), Барелла, Мхитарян (Фраттези 76), Димарко (Залевски 76), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: А. Бастони 53, Думфриз 61

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Ко всем трем Дерби Делла Мадоннина в сезоне "Милан" подходил в отвратительном состоянии и настроении. К первому - с главным тренером Паулу Фонсекой на грани увольнения. Ко второму - с как раз назначенным новым главным - Сержиу Консейсау. К третьему - в разгаре сумасшедшего бардака с практически изгнанием нескольких игроков. И во всех трех дерби сумел выжать из себя новые силы.

Вышло, что все три дерби завершились драматично. Первое, в лиге в сентябре, "россонери" выиграли голом на 89-ой минуте. Второе, в Суперкубке в начале января - голом в добавленное время, совершив камбек с 0:2 на 3:2. Теперь же "нерадзурри" забили в добавленное время и избежали третьего поражения в дерби подряд.

Разумеется, в дерби свои законы, и президент "Интера" Джузеппе Маротта перед началом матча правильно заявил, что 16 очков разрыва в турнирной таблице не имеют значения. Также не имели значения 16 матчей "Интера" в лиге без поражений подряд при 13-ти победах. Но все же упомянуть об этом нужно. Как и о бардаке в "Милане", который не выигрывал два матча лиги подряд с сентября.



"Россонери" и вправду пребывали в ужасном бардаке после поражения от "Динамо" Загреб в Лиге Чемпионов. СМИ даже сообщали, что клуб указал на дверь "бунтярям" Альваро Морате, Давиде Калабрии и Фикайо Томори. А Консейсау признавал, что ныне один из худших периодов в истории клуба, призывал игроков быть не детьми, а взрослыми мужчинами и для начала хотя бы хотеть бороться и побеждать.

Сегодня игроки следовали этому призыву. Борясь яростно. В том числе Томори, все же вышедший на поле. А "Интер" оказался слишком самоуспокоенным. Поначалу не отнесся к матчу как к особенному, сумел разбудить в себе огонь лишь в последней его стадии. Да и вообще он Топ-матчи в этом сезоне играет так себе. Ни одной победы в пяти во всех турнирах против "Наполи", "Ювентуса" и "Милана".

В целом в плане качества игры, да и ярости борьбы, первый тайм сильно разочаровал. Обе команды боялись друг друга. В первой его половине получше выглядел "Милан", во второй - "Интер", при этом настоящей остроты всегда не хватало. Два гола "Интера" из офсайда, подозрение на пенальти "Милана", сброшенное из-за офсайда. Один реально опасный удар Лаутаро с шести метров - выше.

И все же в концовке тайма гол состоялся. Рейндерс вначале попробовал мощный удар. Зоммер отбил. Затем Абрахам перехватил в центре поля у Чалханоглу, Эрнандес и Леау разыграли на левом фланге, Зоммер прервал прострел, но недалеко, и Рейндерс забил. Седьмой его гол в сезоне лиги. И отмечаем помощь Тео и Леау, сосланных в Загребе в запас в перерыве. Они реабилитировались.

Во втором тайме "Интер" заиграл энергичнее. Сразу же перехватил, Лаутаро бил из центра штрафной. Но прямо в Маньяна. Давление "нерадзурри" продолжалось, при этом "россонери" выбегали в контратаки. По-прежнему обе команды играли неточно и некачественно. "Интер" забил с нарушением правил. А когда наконец создал - Биссек головой, замыкая угловой, попал в стойку.

В самой концовке подопечные Симоне Индзаги уже устроили настоящий штурм. Думфриза головой и Тюрама в упор ногой останавливала стойка, причем та же, Думфриза в упор - Маньян. И в итоге подопечные Консейсау все же не выдержали. Очередной навес, замена и январский новичок Залевски сбрасывает грудью, а центральный защитник Де Фрай заталкивает.

"Интер" может говорить о характере, о продолжении серии без поражений в лиге до 17-ти матчей, о множестве шансов забить, в том числе стойках. Но он вновь не выиграл Топ-матч и должен беспокоиться из-за этого. "Милан" на фоне всех проблем сумел собраться на битву и отыграть прилично, был близок к победе и может опереться на этот матч в выходе из кризиса. Но и он потерял очки.