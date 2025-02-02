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Россонери потеряли победу в компенсированное время. Милан – Интер 1:1. Обзор матча
Не хватило считанных минут
В первом тайме "нерадзурри" лучше владели мячом (59%), а в плане созданных моменте ни одна команда не имела преимущества. Подопечные Консейсау забили гол в раздевалку. После перерыва "змеи" заиграли активнее в нападении и смогли избежать поражения.
"Дьяволы" занимают восьмое место (35 очков). 8 февраля коллектив поедет к "Эмполи". У коллектива Индзаги вторая строчка (51 балл). В четверг ломбардийцы будут доигрывать выездной поединок 14-го тура против "Фиорентины".
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Смотрите обзор матча 23 тура чемпионата Италии
Милан. Стадио Джузеппе Меацца / Сан-Сиро
Голы: Рейндерс, 45 – Де Врей, 90+3
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