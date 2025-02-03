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Волки прервали серию соперника из семи побед подряд. Рома – Наполи 1:1. Обзор матча

Италия
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Спаслись в конце встречи

Волки прервали серию соперника из семи побед подряд. Рома – Наполи 1:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Джаллоросси" на протяжении поединка нанесли 12 ударов, но лишь дважды попали в створ. Кампанийцы реже пробивали по воротам, но результат аналогичный. Клаудио Раньери во втором тайме сделал 5 замен. Среди появившихся на поле футболистов также был Алексис Салемакерс. Именно он совершил ассист в компенсированное время.

Столичная команда остается на 9 месте (31 балл). 9 февраля "капитолини" приедут к "Венеции". Коллектив Конте продолжает лидировать (54 пункта). Впереди домашняя встреча против "Удинезе".

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Смотрите обзор матча 23 тура чемпионата Италии

Рим. Стадио Олимпико, 60 788 зрителей

Рома – Наполи 1:1

Голы: Анхелино, 90+2 – Спинаццола, 29

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Источник:
Мegogo
Опубликовал: Александр Симченко
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