Раньери - о ничьей с Наполи: Я горжусь своей командой

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал результат матча с "Наполи" (1:1).

"В четверг мы провели изнурительный матч в Лиге Европы, а через два дня у нас важная игра в чемпионате. Я не мог выставить тот же стартовый состав. Я доверяю своим игрокам. На этот раз я почувствовал необходимость сделать несколько изменений, чтобы дать шанс другим футболистам сыграть с "Наполи".

"В первом тайме мы играли хорошо, но, к сожалению, допустили ошибку, за которую нас сразу же наказали. Впрочем, я хвалил ребят в перерыве. Мы должны были играть агрессивнее во второй половине. Я видел реакцию команды, они сделали все возможное в этой игре", — добавил Раньери.

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Напомним, что "Рома" на данный момент находится на 9-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко после 23 матчей в чемпионате Италии этого сезона.