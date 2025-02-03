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Антонио Конте резко отреагировал на потерю очков в матче с Ромой
Менеджер Наполи остался недовольным итогом игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте резко отреагировал на потерю очков в матче с "Ромой" (1:1).
"Мы могли бы сыграть намного лучше в конце матча. Они забили практически так же, как в матче с "Айнтрахтом" в Лиге Европы. Мы видели это 15 раз на видео. Детали всегда имеют значение. Нам очень обидно проиграть таким образом, потому что мы проиграли в конце, даже не слишком борясь".
"Это нормально, что мы сыграли с "Ромой" вничью у них дома. Вы видели, как они неистово радовались, когда им удалось сравнять счет. Это означает, что мы делаем все правильно", — добавил Конте.
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Отметим, что "Наполи" до сих пор остается лидером чемпионата Италии с 54 очками после 23 игр, но у "Интера", несмотря на отставание в три очка от "партенопейцев", есть матч в запасе.
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