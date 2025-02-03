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Итальянский топ-клуб подпишет талантливого полузащитника Динамо Загреб

Италия

Игрок прекрасно проявил себя в еврокубках

Итальянский топ-клуб подпишет талантливого полузащитника Динамо Загреб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" подпишет талантливого хорватского полузащитника из "Динамо Загреб".

Согласно сообщению от инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний Петар Сучич переходит в "Интер" за 14 миллионов евро. Итальянцы достигли договоренности с клубом, а также согласовали условия личного контракта игрока.

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Известно, что загребское "Динамо" может получить около 2 миллионов в виде бонусов, а также получит процент от следующей продажи своего футболиста. Также отмечается, что на этой неделе Сучич пройдет обследование в Милане. Однако игрок до конца сезона останется в своем клубе, а к "нерадзурри" присоединится уже летом.

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В этом сезоне Петар Сучич принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Динамо (Загреб) Интер (Милан)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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