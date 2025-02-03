Индзаги высказался о неназначенном пенальти в дерби и ничейном результате матча

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями о результате игры с "Миланом" (1:1).

"Я могу только похвалить команду за то, как они достойно боролись на протяжении всего матча. Несмотря на то, что было аж три незасчитанных гола, три попадания в штангу, а также неназначенный очевидный пенальти в нашу пользу, нам удалось что-то получить от игры".

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"Также я должен похвалить "Милан", ведь они играли очень хорошо. Я не хочу много говорить о том пенальти, но у нас уже было несколько подобных случаев, это начинает меня раздражать. Матч был в наших руках, мы должны были лучше атаковать. Я считаю, что мы заслуживали большего. Мы движемся дальше с высоко поднятой головой", — подчеркнул Индзаги.

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Добавим, что "Интер" остается на второй строчке в турнирной таблице Серии А с 51 очком, отставая от "Наполи", лидера чемпионата Италии, на три пункта, имея игру в запасе.